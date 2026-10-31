Al Milan basta un tempo per aggiudicarsi il derby della Madonnina, cade l'Inter. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Finisce il derby di Milano a San Siro tra Milan e Inter, con i rossoneri vincenti sui cugini nerazzurri.
La partita
La partita parte in salita per l'Inter, con il Milan in vantaggio già al quarto minuto con Pulisic. Poi Rabiot a raddoppiare per i rossoneri. L'Inter accorcia le distanze con Bastoni, ma è ancora il Milan con Diego Moreira a chiudere la pratica nel primo tempo, che finisce sul 3-1. Il secondo tempo è un nulla di fatto. Rovinosa la caduta interista, passa il Milan nella prima stracittadina milanese.
La nuova classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 24, Milan 21, Como 20, Frosinone 17, Juventus 14, Napoli 14, Bologna 14, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.