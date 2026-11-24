Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, tra le varie ipotesi per l’attacco del Como c’è anche Joshua Zirkzee, attaccante ex Bologna e oggi al Manchester United. Il calciatore classe 2001 prenderebbe il posto in rosa di Moise Kean, fermo ormai da mesi e chissà ancora per quanto, le cui condizioni fisiche sono avvolte dal mistero.

Corteggiamento infruttuoso della Fiorentina

L’attaccante olandese scuola Bayern Monaco è stato a lungo inseguito senza successo dalla Fiorentina, che poi ha prelevato Beto dall’Everton per sostituire proprio… Kean, passato al Como.

Un’altra squadra di Serie A sul giocatore

Anche il Napoli è sull’olandese, profilo che piace in caso di addio di Lorenzo Lucca a gennaio. Entrambe le squadre stanno sondando la possibilità e quindi il suo nome potrebbe tornare a essere al centro del mercato.