Durante la consueta conferenza stampa pre-partita, che vedrà il Como ospitare il Cagliari, Cesc Fabregas ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Moise Kean, trasferitosi in riva al lago dalla Fiorentina in questa estate.

Sull'infortunio di Kean

“Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fissurazione si sia chiusa di più: Moise ha sentito qualcosa in allenamento, si è spaventato tantissimo ed è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio”.

Una prima diagnosi

"C'è stato qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino. È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo".