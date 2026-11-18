Prima l'ambulanza e l'ospedale, poi il mistero delle sue condizioni. Si infittisce il caso Kean al Como, che non vuole l'operazione
Da Como si attendono ulteriori accertamenti sulle condizioni di Moise Kean, ex attaccante della Fiorentina ancora alle prese con problemi fisici dopo il precedente fastidio alla tibia. L'attaccante, fermo dal 20 settembre, ha accusato un ulteriore intoppo durante un allenamento di ieri.
In ospedale
Come scrive questa mattina La Provincia, il giocatore è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna dopo un contrasto. Nebbia fitta sui danni riportati: le modalità di soccorso non fanno ben sperare, qualcuno ipotizza due mesi di stop.
Niente operazione
La società lariana, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, vorrebbe evitare l'intervento chirurgico e proseguire con una terapia conservativa. Kean rimarrà nella lista Champions, con il Como che ha già effettuato un cambio in lista per l'infortunio di Jesus Rodriguez.