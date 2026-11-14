Fiorentina, dalle cessioni oltre 80 milioni: Kean e Piccoli pesi massimi. Riscatti, bonus e percentuali

Il mercato in uscita della Fiorentina vale 83,375 milioni di euro, considerando le cifre indicate per le quindici operazioni elencate e lasciando fuori bonus, riscatti ancora da esercitare ed eventuali percentuali sulle future rivendite. Un totale nel quale convivono trasferimenti definitivi, corrispettivi per prestiti e incassi derivanti da diritti mantenuti sui cartellini.

A incidere maggiormente sono le partenze di Moise Kean e Roberto Piccoli: rispettivamente 36 e 18 milioni, ai quali, per il secondo, dobbiamo aggiungere anche altri 2 milioni per il prestito. Le due operazioni valgono da sole 54 milioni, quasi due terzi della somma complessiva.

Alle loro spalle figurano Lucas Beltran, con 7,25 milioni, e Matias Moreno, con 6,5 milioni. Due cessioni che conservano anche una possibile prospettiva economica: per Beltran è indicata una quota del 50% sulla futura rivendita, mentre per Moreno la percentuale è del 25%. Si tratta di potenziali entrate successive, alle quali oggi non può essere attribuito un valore certo.

Il peso dei prestiti e dei possibili riscatti

Una parte del mercato in uscita ha prodotto incassi iniziali più contenuti, lasciando aperta la possibilità di ulteriori ricavi. È il caso di Pietro Comuzzo, per il quale è indicato un milione più un diritto da 20 milioni, e di Niccolò Fortini, con un milione iniziale e un riscatto fissato a 9 milioni.

Le due componenti successive valgono complessivamente 29 milioni, ma vanno tenute distinte dagli importi già conteggiati: il loro ingresso nel bilancio delle operazioni dipenderà dall’esito dei rispettivi accordi. Aggiungendo anche i 2 milioni ulteriori indicati per Piccoli, il totale potrebbe raggiungere 114,375 milioni, prima di qualsiasi eventuale incasso sulle future rivendite di Beltran e Moreno.

Tra le altre voci spiccano i 4 milioni relativi a Costantino Favasuli, derivanti dalla quota del 50% mantenuta sulla sua cessione. Un’entrata che mostra quanto possano incidere anche i diritti conservati al momento di una precedente operazione.

Completano il quadro le uscite di Amatucci, Bianco, Fabbian, Fazzini, Gudmundsson, Harder, Lucchesi e Sohm. Importi singolarmente inferiori rispetto alle operazioni principali, ma che contribuiscono alla consistenza complessiva del mercato in uscita.

Queste somme non coincidono automaticamente con le plusvalenze: per determinarle occorre considerare il valore contabile residuo dei singoli calciatori, mentre i corrispettivi dei prestiti hanno un trattamento distinto. Il totale descrive dunque il valore delle operazioni sulla base delle cifre riportate, senza rappresentare da solo né l’utile generato né la liquidità immediatamente disponibile.

La lista delle cessioni

Amatucci: 2,1 milioni di euro.

Beltran: 7,25 milioni, più l’eventuale quota del 50% sulla futura rivendita.

Bianco: 600.000 euro.

Comuzzo: 1 milione, più diritto di riscatto a 20 milioni.

Fabbian: 1 milione.

Favasuli: 4 milioni, relativi al 50% mantenuto sulla sua cessione.

Fazzini: 1 milione.

Fortini: 1 milione, più riscatto a 9 milioni.

Gudmundsson: 500.000 euro.

Harder: 1,625 milioni.

Kean: 36 milioni.

Lucchesi: 1,8 milioni.

Moreno: 6,5 milioni, più l’eventuale quota del 25% sulla futura rivendita.

Piccoli: 18 milioni più 2 milioni.

Sohm: 1 milione.