I problemi fisici di Moise Kean non mettono a rischio il riscatto da parte del Como. La Fiorentina e il proprio ds, Fabio Paratici si sono tutelati al momento della cessione, assicurandosi un obbligo di acquisto che prescinde dalle presenze dell’attaccante in questa stagione.
Paradossalmente, anche se Kean non dovesse più scendere in campo prima della fine del campionato, il club lombardo sarebbe comunque tenuto a completare l’operazione. La clausola mette quindi al riparo la società viola da eventuali conseguenze economiche legate ai tempi di recupero del centravanti.
Per il Como, invece, resta la questione sportiva. La possibilità di riavere Kean a disposizione incide sulle scelte in attacco per il resto della stagione. E ora addirittura si parla di un nuovo innesto offensivo per i lariani per tappare la falla.