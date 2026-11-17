Inizio di annata orribile per Moise Kean al Como. L'attaccante ex Fiorentina è ancora alle prese con problemi fisici che lo stanno tenendo lontano dal campo.

La scelta del Como

Nelle ultime ore si erano inseguite voci su un possibile allungamento dei tempi di recupero dell'attaccante, assente da fine settembre. Il Como ha pubblicato in questi minuti una nota sulla sua condizione.

Il comunicato

"A seguito di un problema durante l'allenamento, Moise Kean si sta sottoponendo a un'ulteriore valutazione medica. La nostra priorità è sostenere il suo recupero. Forniremo un aggiornamento quando avremo ulteriori informazioni da condividere."