Il ritorno in Spagna di Amatucci è apparecchiato: il centrocampista viola poteva essere una contropartita per il Sassuolo

Il centrocampista Lorenzo Amatucci è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina a titolo definitivo in questa finestra di mercato. Sul centrocampista classe 2004 si è mosso con decisione il Deportivo La Coruña, che avrebbe presentato un'offerta da circa 4 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giovane regista viola.

Poteva essere una pedina di scambio

L'operazione sarebbe ormai nelle fasi finali, ma come riferito da La Nazione resta ancora da ottenere il via libera definitivo di Fabio Paratici. Il direttore sportivo viola aveva infatti preso in considerazione Amatucci anche nel corso dei colloqui con il Sassuolo nell'ambito della trattativa per Kristian Thorstvedt, valutandone un possibile inserimento come contropartita tecnica.

Destinazione Deportivo per Amatucci

Se non dovessero esserci nuovi sviluppi su quel fronte, la proposta del Deportivo La Coruña potrebbe presto trasformarsi in un accordo definitivo, consentendo ad Amatucci di iniziare una nuova esperienza e alla Fiorentina di incassare una cifra utile da reinvestire sul mercato.