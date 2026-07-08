Un terzino della Fiorentina pronto a ripartire subito… destinazione Liguria

Dopo una buona prima stagione tra i professionisti, per Giulio Scuderi è pronto il salto di qualità. Il terzino sinistro classe 2005 della Fiorentina, reduce da un’annata positiva in Serie C all’Alcione Milano, può spostarsi in club più prestigioso.

Scuderi, ancora Serie C?

Sul calciatore romano di proprietà viola, come riporta Il Secolo XIX, ha messo con forza gli occhi lo Spezia, che è retrocesso dalla Serie B alla Serie C ed è voglioso di risalire dopo una stagione fallimentare, che ha portato alla perdita della categoria dopo i playoff promozione dell’anno prima.

Verso la Liguria

Dopo 30 presenze stagionali da titolare, 32 totali, con 1 gol ed 1 assist, Scuderi è pronto a muovere verso la Liguria. Con la Fiorentina il difensore mancino ha un contratto fino al 30 giugno 2028.