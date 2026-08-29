Roncaglia: "A Mastantuono servirà tempo per adattarsi all'Italia, ma ha tutte le qualità per far bene"

Anche Facundo Roncaglia difensore della Fiorentina per quattro stagioni, è presente al pranzo di gala al Viola Park in occasione del Centenario della Fiorentina.

“Felice di far parte della storia della Fiorentina”

Ecco le sue parole: “Sono molto contento di essere qui e di esser considerato parte della storia della Fiorentina, spero che sarà una bella giornata per tutti”.

“Tanti ricordi bellissimi qua a Firenze”

“Della mia esperienza a Firenze ho tanti ricordi bellissimi, come il primo gol che ho segnato contro il Parma. I primi sei mesi con Montella sono stati molto belli”.

Su Mastantuono

Un passaggio poi sull'arrivo di Mastantuono “Mastantuono è bravo, ma avrà bisogno di ambientarsi in Italia e di adattarsi ai ritmi della Serie A. sono convinto che abbia le qualità per far bene”.