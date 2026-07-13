UFFICIALE: Fazzini è un nuovo giocatore del Cagliari. E la formula del trasferimento...

La conclusione dell'affare era nell'aria, ed adesso è arrivata anche l'ufficialità: Jacopo Fazzini è un nuovo giocatore del Cagliari. Il classe 2003 si trasferisce dalla Fiorentina in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto."

Una nuova occasione

L'ex Empoli con i Viola ha collezionato 32 partite tra campionato, Coppa Italia e Conference League, arrivando sino ai quarti di finale della competizione. Per lui adesso, dopo la difficile stagione in maglia gigliata, un nuova occasione nel massimo campionato italiano.