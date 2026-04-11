Gud, due stagioni posson bastare: l'islandese potrebbe non avere una terza occasione. Stavolta nessun muro per Dodo

Tra i più deludenti della triste uscita di scena da Selhurst Park c'è sicuramente Albert Gudmundsson, colui che da due anni dovrebbe trascinare la Fiorentina ma finisce troppo spesso per sparire dalla scena. Venti milioni e due stagioni dopo, il suo percorso sembra giunto al capolinea, secondo La Gazzetta dello Sport.

Non è lui però l'unico big ad aver deluso fortemente: anche Gosens e Dodo sono protagonisti di una stagione molto al di sotto delle attese. E se per il tedesco c'è anche una questione anagrafica, sul brasiliano la Fiorentina aveva anche fatto muro in passato. La sensazione, al netto anche della questione rinnovo, è che la prossima estate non sarà fatto ostruzionismo in caso di proposte per lui.