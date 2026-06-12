L'era Allegri è pronta ad iniziare: addio al Milan e firma sul contratto. I dettagli

Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli e prenderà il posto dell'uscente Antonio Conte. Dopo l'iniziale approccio con l'ex Fiorentina Vincenzo Italiano, il club partenopeo ha scelto l'esperto allenatore toscano. Il tecnico di Livorno però non si è ancora liberato dal Milan, col quale ancora deve trovare un accordo per chiudere definitivamente l'esperienza in rossonero.

Ecco i dettagli dell'accordo

Secondo quanto riferisce Sportitalia tuttavia la trattativa è in totale via di definizione: è già pronto un contratto di due anni con opzione per una terza stagione per l'ex calciatore di Pescara, Cagliari… e anche Napoli. Dopo l'esperienza in campo Allegri si prepara a cambiare volto in azzurro, e guiderà la squadra anche nella prossima Champions League.