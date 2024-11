Sono stati tutti assolti per non aver commesso il fatto, i quattro tifosi che erano stati coinvolti in una rissa in Piazza del Campo a Siena. Due tifosi senesi e due tifosi della Fiorentina, che a fine ottobre del 2020 erano venuti alle mani, secondo le accuse, a causa di un diverbio successivo a cori intonati. Calci, pugni, lancio di sedie e bottiglie e momenti assai concitati, con il parapiglia che provocò attimi di paura tra la gente e sul posto arrivarono le forze dell’ordine.

Terminata l’istruttoria dibattimentale, ieri il giudice Francesco Cerretelli ha preso la sua decisione, assolvendo due tifosi del Siena, di 40 e 26 anni, e due fiorentini. Le successive indagini hanno condotto all’identificazione di sei presunti partecipanti allo scontro ed infine quattro sono finiti a giudizio (degli altri due, uno ha patteggiato, per l’altro la messa alla prova). Gli imputati avrebbero partecipato a una rissa con ulteriori soggetti ignoti, e una persona colpita da un pugno è caduta a terra, riportando un trauma cranico. Durante il processo non è stato però dimostrato che fossero stati quei quattro a prendere parte allo scontro, e così è stata disposta l’assoluzione. A difendere i soggetti l’avvocato Alessandro Betti. Lo riporta Il Corriere di Siena.