E Džeko intanto fa il tifo... per una possibile avversaria di Conference League! Fra gli avversari anche una vecchia conoscenza viola

Il neo acquisto viola Edin Džeko sembra essere impaziente di vestire la maglia della Fiorentina e di cominciare il ritiro con la sua nuova squadra. Prima del raduno al Viola Park però il calciatore dovrebbe tornare in Bosnia Erzegovina per assistere ad un importante partita europea.

La partita

L'attaccante trentanovenne infatti dovrebbe presentarsi a Grbavica (quartiere di Sarajevo) giovedì 10 luglio per vedere la partita dei play off di Conference League fra lo Željezničar, squadra padrona di casa, e gli sloveni del Koper. Ad invitarlo è stata la squadra dove praticamente ha preso il via la sua carriera da calciatore, che conta sul suo sostegno come tifoso in questa circostanza.

Una vecchia conoscenza

Nella rosa del Koper è presente inoltre anche una vecchio conoscenza della Fiorentina. L'ex giocatore viola Josip Ilicic infatti, dopo aver abbandonato il calcio italiano, è tornato in patria e chissà che non possa essere un futuro avversario della Fiorentina nella prossima Conference League.