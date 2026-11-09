Il Napoli continua a seguire un terzino della Fiorentina. Azzurri pronti a prenderlo, ma solo a una condizione

C'è un giocatore della Fiorentina che continua a interessare molto al Napoli, che lo seguirà da vicino anche per il mercato di gennaio.

L'obiettivo

Si tratta di Dodo, terzino destro viola ormai ai margini del progetto sportivo targato Fabio Paratici. Dopo la mancata cessione in estate, il brasiliano ha raccimolato pochi minuti in campo in viola, aspettando di fatto solo i prossimi mercati per essere venduto.

La posizione del Napoli

In realtà il suo contratto è in scadenza la prossima estate e da febbraio sarà libero di trovare una nuova squadra. Il Napoli è pronto a prenderlo, ma solo a parametro zero. Per questo i partenopei con tutta probabilità aspetteranno il mercato estivo per tentare l'affondo su quello che sarà poi uno svincolato. Lo scrive tuttomercatoweb.com.