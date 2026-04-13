Claudio Lotito, presidente della Lazio, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, si è espresso al termine dell'Assemblea di Lega dove gli esponenti delle squadre di Serie A hanno votato per candidare Giovanni Malagò alle prossime elezioni federali: assieme all'Hellas Verona, la Lazio è l'unica società che si è detta non favorevole al nome scelto.

Il commento di Lotito

“Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, è una legge di 45 anni fa e non va bene. Non è una questione di fare nomi, il nome non c'entra niente: se una cosa non funziona va ristrutturata, no? Ripeto, c'è una legge di 45 anni fa e fin quando c'è quella il sistema non cambia. Va ridisegnato tutto, ci vuole la nomina di un commissario”.