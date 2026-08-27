Corriere dello Sport-Stadio: Per l'esterno il primo nome è Bakayoko

“Kean, è il caos” scrive il Corriere dello Sport nel titolo principale della pagina dedicata ai colori viola. La questione dell'attaccante della Nazionale e i suoi possibili sostituti sono i temi principali dell'edizione odierna.

Caso Kean

Su Kean il Corriere prosegue: “Non si allena e la viola lo multa. Paratici fra Beto, Zirkzee e Ali Zoma” e ancora “40 milioni più 5 di bonus la cifra ritenuta congrua per il sì”.

Capitolo esterno

Anche la questione esterno sulle pagine del Corriere dello sport. La Fiorentina, per concludere la propria rosa, deve portare a Firenze anche un ala sinistra per il 4-3-3 di Grosso: “Esterno: il primo nome resta Bakayoko”.