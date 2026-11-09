Corriere Fiorentino: L'errore fatale che costa caro alla Fiorentina

Su tre pagine è spalmata la cronaca di Fiorentina-Juventus sul Corriere Fiorentino.
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Sulla gara in campo c'è il titolo: “De Gea, un errore fatale”. Sottotitolo: “Viola due volte in vantaggio, la Juve però trova il pareggio con Bremer su uscita a vuoto del portiere. Vanoli si consola con il terzo risultato utile di fila: è fuori dalla zona rossa”.
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Il centravanti in primo piano: “Prima il gran colpo di testa poi la mitraglia alla Batigol, Pellegrino ora è ‘on fire’”. Sottotitolo: “Quarta rete in campionato per l’argentino che imita il Re Leone: è il miglior marcatore della squadra. Il Franchi se lo coccola”.
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Presente il commento: “Poca difesa e il digiuno continua”.
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