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FOTO FN - Fiorentina, ecco il calendario: il riepilogo delle trentotto giornate di Serie A

Niccolò Masini /
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La Fiorentina ha conosciuto finalmente il suo futuro. La Lega Serie A ha completato il sorteggio del calendario del campionato 2026/2027.

Completato il calendario della prossima Serie A

Si apre tutto all'Olimpico di Roma contro i giallorossi, mentre il Frosinone sarà ospite nel weekend del centenario. Da cerchiare in rosso sicuramente le due date della sfide contro la Juve (8 novembre e 25 aprile), mentre gli altri big match potete scoprirli qui.

Tutte le partite della Fiorentina

Di seguito la grafica di Fiorentinanews.com che riassume tutte le giornate del prossimo campionato:

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