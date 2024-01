Anche Giani scende in campo per il tema stadio: un tesoretto da investire nel potenziamento di un impianto fuori Firenze

A tenere banco è ancora una volta il tema stadio, con i tempi che si fanno sempre più stretti visto l'avvicinarsi di un giugno che vuole dire scadenza per le comunicazioni degli impianti di Serie A per la prossima stagione.

La Fiorentina ancora non ha la certezza di dove giocherà, vista l'imminente partenza dei lavori allo stadio Franchi. Sembrano rimanere in piedi alcune soluzioni extra Firenze, nonostante diverse presentino grandi problemi: a Empoli il piano sicurezza, negli altri stadi toscani l'agibilità per la Serie A.

Come riporta la Nazione, però, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è pronto a scendere in campo con un tesoretto di dieci milioni da investire per il potenziamento di un impianto fuori Firenze che possa ospitare la Fiorentina.