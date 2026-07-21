La Gazzetta dello Sport: La tentazione per il dopo Kean. E nella lista c'è anche Lucca

Due articoli sui viola per La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 20

In primo piano c’è: “Rilancio Fiorentina Tentazione Dovbyk per il dopo Moise”. E ancora: “La punta è in uscita dalla Roma e può partire per meno di venti milioni: nella lista c’è anche Lucca”.

Articolo che inizia così: “Alla Fiorentina nessuno è incedibile, neppure Moise Kean. Fabio Paratici è stato chiaro fin dalla conferenza stampa di fine stagione”.

Viery

Poi troviamo anche: “Viery si presenta “Il mio nome in omaggio a Bobo”.