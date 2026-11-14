Viery in difficoltà? Le statistiche dicono tutt'altro: dominio del giovane brasiliano in diversi fondamentali

Non un inizio di stagione particolarmente roseo per Viery, col difensore brasiliano della Fiorentina che prima si è visto adattare a terzino sinistro, poi ha progressivamente acquisito titolarità al centro della difesa, pagando però qualche errore di troppo che è costato caro alla Fiorentina.

Le statistiche da premiare

Eppure, le statistiche giocano a suo favore, almeno tra i brasiliani under 21 che giocano nei migliori 10 campionati. In questa porzione demografica, Viery è il migliore in una pletora di fondamentali, difensivi e non: ha infatti collezionato più duelli aerei vinti di tutti, più intercetti e più blocchi, totalizzando più interventi difensivi complessivi di tutti. Ma non solo, perché anche l'apporto offensivo non è da sottovalutarsi: l'ex Gremio domina anche le liste dei passaggi riusciti e delle azioni con la palla al piede, sintomo di intraprendenza e coraggio nel giocare il pallone.

L'elenco

Viery entre todos os brasileiros sub-21 dos times das TOP 10 ligas mais populares em 2026: 1º em passes certos (1.789) 1º em ações com a bola (2.646) 1º em duelos aéreos ganhos (72) 1º em cortes (191) 1º em chutes bloqueados (26) 1º em ações defensivas (326) 💎🔥 https://t.co/QnIOrabl5W — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 13, 2026

Come si legge nel post di Sofascore, che ha raccolto queste statistiche, i numeri parlano di un giocatore in forte crescita e sicuro dei propri mezzi. Anche la heatmap, poi, non scherza: una propensione offensiva la si nota.