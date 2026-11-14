Viery-Valdepeñas: un'accoppiata per ogni 'stagione'. Eppure la Fiorentina cerca ancora la soluzione ideale sul mercato

A numero di mancini in difesa, la Fiorentina sembrerebbe perfino abbondare eppure finora, né Grosso, né Vanoli hanno trovato la soluzione ideale a cui affidarsi. La Nazione analizza le due fasce difensive e se a destra, Jimenez si è affermato ed ha inciso con una certa veemenza, dall'altra lato c'è ancora il cartello dei lavori in corso.

Un capo per ogni stagione

A livello di vestiario, la Fiorentina sarebbe attrezzata per ogni stagione, secondo il quotidiano: Viery in caso di maggiori necessità difensive, Valdepeñas per spingere di più e poi una sorta di via di mezzo adattata, come Joao Mario, senza dimenticare il rientro prossimo di Parisi. Eppure la società viola in vista di gennaio sembra proprio avere in agenda un terzino sinistro da pescare sul mercato. Sintomo che ancora la soluzione soddisfacente non c'è.