L'ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato a Radio Bruno di diversi temi di casa viola. Queste le sue parole: “Palladino? Era un allenatore in campo. Studiava e visualizzava gli avversari. Si vedeva che aveva le potenzialità giuste. A Monza si è trovato nel posto giusto al momento giusto”

E sul tema centravanti: “Io son libero, ma ormai non sono più in grado (ride n.d.r.). Adesso serve il giocatore che è mancato in questi anni alla Fiorentina, sia in Serie A che in Conference. Prima era facile scegliere, per esempio tra Toni e Gilardino, adesso in Italia non ci sono giocatori di questo valore”.