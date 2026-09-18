Albertini: "Rui Costa faticò il primo anno al Milan. Soffrì l'addio alla Fiorentina e gli mancava Firenze"

L'ex calciatore del Milan Demetrio Albertini ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la Fiorentina al Pentasport di Radio bruno.

Le difficoltà di Rui Costa

Albertini rivela i momenti difficili passati da Rui Costa dopo essere passato al Milan: “Per lui non è stato semplice il primo anno al Milan, perché accusò tanto l'addio alla Fiorentina. Gli mancava Firenze e ci mise un po' ad ambientarsi. Poi si è confermato essere un grande campione”.

Partite fondamentali al Franchi

“Un anno venimmo a giocare al Franchi contro la Fiorentina - dice Albertini - che eravamo le prime due in classifica. Vincemmo 7-3. La Fiorentina è sempre stata un'avversaria importante per noi, ma in quegli anni ce ne erano tante. Eravamo il campionato di riferimento, perché tutti i calciatori più forti venivano in Italia”.

