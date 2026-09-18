Albertini: "Rui Costa faticò il primo anno al Milan. Soffrì l'addio alla Fiorentina e gli mancava Firenze"
Batistuta e Rui Costa. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex calciatore del Milan Demetrio Albertini ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la Fiorentina al Pentasport di Radio bruno.
Le difficoltà di Rui Costa
Albertini rivela i momenti difficili passati da Rui Costa dopo essere passato al Milan: “Per lui non è stato semplice il primo anno al Milan, perché accusò tanto l'addio alla Fiorentina. Gli mancava Firenze e ci mise un po' ad ambientarsi. Poi si è confermato essere un grande campione”.
Partite fondamentali al Franchi
“Un anno venimmo a giocare al Franchi contro la Fiorentina - dice Albertini - che eravamo le prime due in classifica. Vincemmo 7-3. La Fiorentina è sempre stata un'avversaria importante per noi, ma in quegli anni ce ne erano tante. Eravamo il campionato di riferimento, perché tutti i calciatori più forti venivano in Italia”.
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