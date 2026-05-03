Džeko: "Non potrei essere più felice della scelta di venire allo Schalke. Voglio continuare a giocare"

Edin Džeko, ex attaccante della Fiorentina oggi allo Schalke 04, ha festeggiato ieri sera la vittoria della Bundesliga 2 e il ritorno dei biancoblu in massima serie dopo 3 stagioni di purgatorio. A Sky Sport l'ex viola ha parlato così.

Le parole di Dzeko

“Vorrei non smettere mai, non voglio fermarmi. Il calcio è la mia vita. Futuro? Vediamo cosa succede ai Mondiali. Poi ci siederemo insieme alla società per parlare”.

E sul suo addio alla Fiorentina

“Non sono venuto qui per la 2ª divisione. Sono venuto per giocare in un grande club. Certo, sono molto felice di aver preso questa decisione. Non potrei essere più felice quando guardo i volti di queste persone qui. Anche perché so cosa abbiamo fatto come giocatori negli ultimi mesi per essere qui”.