Gunnlaugsson: "Gudmundsson è sulla via della guarigione. La sua squadra sta facendo di tutto per farlo tornare in campo"

L'attaccante prestato dalla Fiorentina alla Lazio, Albert Guðmundsson, non gioca da quando si è infortunato durante la partita della nazionale islandese contro l'Estonia alla fine di settembre.

Ritorno in campo che si avvicina

Il suo ritorno in campo però si avvicina. Il selezionatore Arnar Gunnlaugsson, ha confermato che Albert non potrà partecipare alle prossime partite contro Bulgaria e Lussemburgo. Tuttavia, dovrebbe essere in grado di giocare con la Lazio, il club a cui si è unito in estate, nelle prossime settimane.

“E' sulla via della guarigione”

"Albert è sulla via della guarigione e la squadra sta facendo di tutto per farlo tornare in campo. Potrebbe rimanere fuori per 2-3 settimane", ha detto Gunnlaugsson.