Abate: "Njie è un grande talento, è cresciuto nel Torino e spero che possa rimanere"

Gli ultimi giorni di mercato si prospettano intensi per la Fiorentina, con Paratici al lavoro per consegnare a Grosso due nuovi attaccanti. L'erede di Kean, che salvo sorprese sarà Zirkzee, e il tanto atteso esterno, molto probabile Njie.

Le parole di Abate

Quest'ultimo vuole lasciare Torino, anche se il suo allenatore spera ancora di poterlo trattenere: “E' un grande talento - ha detto in conferenza stampa Ignazio Abate - è cresciuto qui e sono molto legato a lui. Abbiamo un rapporto schietto, è un ragazzo sensibile”.

“Spero che resti”

“E' a disposizione - continua Abate - e ha la testa solo sul Torino. Ha fatto una bella settimana, sia contro il Milan che in allenamento, vedremo se domani partirà titolare o subentrerà. Mercato? Non sono cose che posso controllare, ma mi auguro che Njie possa rimanere”.