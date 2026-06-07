Corriere dello Sport-Stadio: lo sfoltimento parte da De Gea

Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di sfoltimento in tema Fiorentina, con il titolo in prima pagina: “Viola, il caso De Gea”. A pagina 20 in taglio alto: “Un David in meno” e in sommario: “Obiettivo del club è la riduzione del monte ingaggi”, in taglio basso: “Mareggini: ‘De Gea è un lusso da blindare subito’". A pagina 21: “Sotto tiro Volpato e i suoi fratelli” e di spalla: “La Viola ha bisogno di rinforzare le fasce: sondati Cristian ma anche Joao Mario”.