Coppa Italia, sarà derby! Dopo i calci di rigore, il Pisa vince e andrà a sfidare la Fiorentina

Si è appena conclusa la sfida tra Pisa ed Empoli, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Sono serviti i rigori per decretare la vincente, che sfiderà la Fiorentina nel prossimo turno.

Sarà derby

A spuntarla è proprio il Pisa, che va in vantaggio al 44' con Marras che non sbaglia nell'1-contro-uno col giovane Seghetti; il pareggio empolese arriva al 61', con Saporiti, da due passi. Ai rigori, invece, l'Empoli parte e sbaglia con Magnino e con Saporiti; 4 rigori perfetti per il Pisa, che quindi passa il turno e pesca la Fiorentina per il derby di Coppa.

Gli ultimi precedenti

Due partite la scorsa stagione tra i viola e i nerazzurri: finì 0-0 (non con poche polemiche) all'Arena Garibaldi, mentre al Franchi bastò una zampata di Kean al 13' per decidere l'incontro.