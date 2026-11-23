Jack Harrison è tornato in campo dopo ben due mesi. L'ex esterno d'attacco della Fiorentina, che aveva indossato la maglia viola nella seconda parte di stagione, è approdato quest'estate in MLS.

Il ritorno in campo

Un infortunio alla coscia lo ha tenuto lontano dal campo per circa 60 giorni, ma in questi giorni è tornato a giocare con i suoi New England Revolution contro Philadelphia.

Il messaggio

“Ieri mi sono davvero divertito. Non posso ringraziare abbastanza il personale medico per avermi aiutato a tornare a questo punto. È stato un lungo viaggio, ma è sempre stato una questione di viaggio e non della destinazione... Grazie ai fan per la fantastica ricevuta di ieri, sono veramente grato e orgoglioso di far parte di questo team e di questo club. Ora è il momento di rimettersi in sesto e prepararsi per questo viaggio lontano” ha scritto Harrison sui propri profili social. L'ex viola è subentrato al 62' della gara lasciando subito il segno, siglando l'assist decisivo per il definitivo 2-0.