Flachi: "Fiorentina non fa tre passaggi di fila, Gonçalves ha vinto la partita da solo. Oulaï assomiglia a Pizarro"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV, soffermandosi su alcuni aspetti della vittoria viola a Sassuolo di ieri sera e su alcuni singoli della squadra gigliata, osservando alcune situazioni che destano preoccupazione e riflessioni.

‘Gonçalves ha vinto la partita da solo’

“L’atteggiamento che Vanoli vuole dalla Fiorentina alcune volte spezza i giovani, che devono essere lasciati liberi. Gonçalves sul gol di Mastantuono fa una grandissima giocata, ancor prima dell’assist. Calciatori come Mastantuono e Njie vanno accesi da elementi come Gonçalves, che è un calciatore che ha gol, visione di gioco, tempi di gioco, sa imbucare… ha vinto lui la partita. Se Vanoli pensa sempre di contenere la Fiorentina farà fatica. I centrocampisti della Fiorentina sono troppo statici, Gonçalves può anche abbassarsi a giocare da mezzala”.

‘Oulaï prende iniziative, si assume rischi’

“La Fiorentina deve giocare, Vanoli invece è conservativo e i ragazzi soffrono questo. Il mercato fatto da Paratici è stato fatto per essere offensivi, per avere internazionalità, e serve metterla in campo. La squadra non fa tre passaggi di fila, va a fiammate dei singoli… perché i giocatori ci sono. Oulaï mi è piaciuto, tiene più la posizione di Fagioli e assomiglia a Pizarro, perché prende iniziativa rischiando anche in mezzo agli avversari, e liberandosi di più uomini con dribbling e finte di corpo. Con l’Atalanta invece aveva giocato molto più semplice. Ndour non ha mai fatto grandi partite, Brescianini è limitato ma prende sempre 6”.