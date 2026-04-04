La provocazione: "Meglio lottare per la salvezza con gli italiani della Fiorentina che per la Champions come il Como"

E' un livello estremamente superficiale di analisi ma in una fase come questa, dove il talento italiano scarseggia sia a livello di qualità che di impiego, il Corriere dello Sport ha voluto sottolineare gli atteggiamenti, cosiddetti ‘virtuosi’, della Serie A. Ebbene, Cagliari e Fiorentina sono le uniche due realtà che si salvano: ovvero le uniche che hanno prevalenza di italiani in rosa, il 58% i sardi, il 53% la società viola.

Subito dietro Cremonese e Atalanta e poi si crolla sotto il 40%, fino al 4% del Como. Ne scrive così l'autore del pezzo, Alessandro Mita: “Il confronto tra queste realtà può essere letto maliziosamente: con tanti italiani in campo si lotta per non retrocedere, con tanti stranieri per la Champions e anzi, si può diventare la grande rivelazione del campionato, come successo alla squadra di Fabregas. Una lettura avvilente per il nostro calcio. Noi preferiamo guardare a chi, rischiando e facendo scommesse pur nell’intento di salvaguardare i propri interessi, investe sul prodotto interno, sul talento italiano”.

Sì, ditelo a noi tifosi della Fiorentina, in caso di malaugurato arrivo tra le ultime tre, che “però almeno lo si è fatto col talento autoctono”.