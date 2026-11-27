La Gazzetta dello Sport spiega i dettagli di quello che è il ritiro della Fiorentina al Viola Park iniziato ieri a pranzo a Bagno a Ripoli.

Il ritrovo

La Fiorentina si è ritrovata ieri a pranzo, per condividere giorni insieme in vista del lunch match di domenica contro l'Udinese. 9 punti in 12 giornate sono troppo pochi per non prendere questa decisione e concentrarsi solo sul da farsi in campo. Sveglia tra le 8 e le 8.30, brunch alle 9.30, allenamento alle 12.30 e poi pranzo. Poi merenda, cena alle 20 e infine riposo.

No ai cellulari

Ieri il primo allenamento del ritiro davanti a tutti i dirigenti. Vanoli ha vietato l'uso del cellulare negli spazi comuni del centro sportivo, mentre sono già vietati nelle riunioni tecniche da inizio anno. Nessun divieto sull'utilizzo dei social, con la società viola che si rifà alla sensibilità dei giocatori su cosa pubblicare o no in questo momento delicato.