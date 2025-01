Orsolini out un'altra volta e Italiano vuole un'ala. C'è Ikone a disposizione dei rossoblu

Altro giro e altro infortunio muscolare (il secondo in poco tempo) per Orsolini del Bologna. Il giocatore dovrà stare fuori almeno un mese ed è così che in Emilia ritorna d'attualità la richiesta fatta dal tecnico Italiano di avere a disposizione un altro esterno da mettere a destra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport torna di moda il nome in questo senso di Ikone. L'esterno francese è stato messo sul mercato dalla Fiorentina e ha avuto richieste in USA (Chicago Fire), Francia (Paris FC) e Turchia (Trabzonspor).

Il Bologna punta al prestito, mentre la Fiorentina sta cercando di monetizzare la sua cessione.