Piccinetti: "Gudmundsson è un lavativo, prende in giro se stesso e chi lo guarda"

Tra i giocatori ceduti, anche in prestito, la scorsa estate dalla Fiorentina, chi non viene rimpianto è Albert Gudmundsson.

“E' un lavativo”

Anzi, a dirla tutta, sull'islandese, l'ex giocatore e allenatore della Primavera viola, Claudio Piccinetti, intervenuto su Lady Radio, ha riservato parole tranchant: “È un lavativo, è infortunato un'altra volta”.

“Prende in giro tutti”

E tanto per completare l'opera ha aggiunto: “Andiamo a vedere i numeri, eravamo tutti entusiasti di questo giocatore poi non ha portato a casa niente. Lui prende in giro se stesso e chi lo guarda”.