Il Parma batte di misura il Sassuolo e stacca la Fiorentina. Grosso termina la stagione con una sconfitta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una partita dai ritmi blandi e con pochissime occasioni è andata in scena al Tardini di Parma. Un classico match di fine campionato, quello fra Parma e Sassuolo, in cui entrambe le squadre, ormai senza obiettivi, stanno più attente a non farsi del male che a ottenere la vittoria.

Il derby emiliano

Nonostante sia un vero e proprio derby, la partita fra Parma e Sassuolo non ha dato vita ad uno scontro emozionante. Ritmi molto bassi, anche a causa del grande caldo, e poche occasioni. Il Parma ha forse avuto più chance rispetto ai rivali, concretizzando solo al 79esimo, quando Pellegrino ha indirizzato in rete un perfetto cross di Almqvist. Grosso, all'ultima partita stagionale con il Sassuolo (forse l'ultima in assoluto), termina il campionato con una sconfitta.

La Nuova Classifica di Serie A

Inter 87, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45, Torino 44,, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.