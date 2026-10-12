Grosso è in buona compagnia: anche il Venezia medita il cambio in panchina. E spunta un ritorno...

È in buona compagnia Fabio Grosso, in questo inizio di stagione: l'esonero deciso dalla Fiorentina alla terza giornata ha infatti dato il via ad una serie di cambi in panchina: l'ultimo di questi potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Venezia riflette su Stroppa

Il Venezia infatti, dopo la sconfitta per 3-1 nel match delle 18 contro l'Atalanta, si ritrova ancora all'ultimo posto in classifica con 0 punti raccolti. secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, la posizione di Giovanni Stroppa sarebbe in forte discussione dopo l'ennesima sconfitta in campionato.

Pronto un ritorno in panchina

Finora non in discussione nemmeno dopo il poker rimediato dalla Fiorentina, saranno ore di riflessione per i Lagunari sul futuro del proprio tecnica: la società veneta starebbe valutando Paolo Zanetti, che ha già allenato il Venezia nel biennio 2020-22.