Funaro tuona: "Non transigo sulla sicurezza sul lavoro. Ci saranno provvedimenti, non sono cose accettabili"

Torna a parlare la sindaca Sara Funaro: ai microfoni di RTV38, la prima cittadina di Firenze ha fatto chiarezza su alcuni temi legati alla sicurezza in merito ai lavori sullo stadio della Fiorentina: in particolare, viene commentato il video che riprende i due operai sul tetto dello stadio senza imbracatura di sicurezza.

Il commento di Funaro

"Abbiamo firmato un protocollo sia per la sicurezza, sia per gli appalti, per cui queste sono cose scritte nero su bianco che non devono assolutamente succedere, e su questo non transigo assolutamente. Queste cose non si possono vedere e non si possono accettare”, ha commentato la sindaca.

Sulla sicurezza

“Quando ieri mi sono state girate le immagini ho chiesto immediatamente che venisse convocata una riunione d’urgenza e che venissero presi provvedimenti perché, che sia appalto o subappalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro è una cosa su cui non si scherza assolutamente. A prescindere da chiunque abbia gestito questa situazione”, ha concluso.