Belotti: "Darei tutto per fare un gol decisivo in finale. Pronto a mettere il duecento per cento in campo per i fiorentini...e per Barone"

Uno dei protagonisti della finale di Conference League ad Atene sarà il centravanti della Fiorentina, Andrea Belotti.

“Arrivare in finale è un percorso lungo e fatto di tante partite - ha detto ai canali ufficiali del club - Siamo riusciti ad arrivare anche quest'anno motivazione in più, una forza in più e non è mai facile e la Fiorentina ci è riuscita per due anni di fila”.

“Emozioni e tensioni da gestire”

E poi: “Sicuramente ora c'è da andare prima a Cagliari e c'è da fare una grande partita, una grande prestazione che ci servirà sicuramente per preparare la partita del 29, della finalissima. Ci saranno da gestire le emozioni, la tensione, quello che si vive viene sempre moltiplicato. Sono fiducioso del fatto che andremo là a fare una grande gara”.

Belotti ha già vinto in passato: "Quello che ho vissuto in quell'Europeo con la Nazionale me lo porterò sempre dietro. E' contato molto avere calma, giocavamo in Inghilterra contro la squadra di casa e pochi minuti dopo il fischio di inizio siamo andati sotto. Sembrava stesse andando tutto per il peggio, ma siamo riusciti a gestire le tensioni per tutta la gara e anche questa volta sarà importantissimo fare così".

“Darei tutto pur di far e un gol che ci faccia vincere”

Infine: “Cosa darei per realizzare un gol decisivo in finale? Darei tutto. So quant'è importante il trofeo per questa città e questa maglia e sono pronto a dare il duecento per cento per noi, per i fiorentini e in primis per Barone”.