Aspettando il pennone: nel giorno del centenario, il ritorno sulla torre di Maratona

C'era chi aspettava Godot e chi invece, più prosaicamente, è in attesa di pennone con tanto di bandierone della Fiorentina sopra, in cima alla Torre di Maratona.

Il ritorno

Quella parte dello stadio può dirsi definitivamente ristrutturata se non fosse per un particolare: manca ancora il pennone in alto, quell'elemento che dava un tocco di romanticismo in più al tutto, anche perché si accompagnava al drappo viola con un bel giglio sopra, che a quell'altezza quasi sempre sventolava. Ebbene, tra il 24 e il 28 prossimo, quel pennone verrà rimesso al posto di quello precedente, rimosso per motivi di sicurezza.

Manovra complessa

Una manovra che risulta essere non propriamente agevole come uno può immaginare da profano e che richiederà un po' di tempo. Quindi gli addetti partiranno con un po' d'anticipo rispetto alla gara contro il Frosinone che è in programma il prossimo 29 agosto.