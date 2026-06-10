Brovarone: "Credo nel progetto di Paratici e lo difendo, ha forza internazionale. Grosso? Garanzia inevitabile"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, l'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Grosso e Paratici hanno un legame fortissimo, profondo. Avrà anche un'idea migliore del profilo. Ci vuole cautela. Sono molto entusiasta di natura e quando è arrivato il direttore sportivo mi sono eccitato come un bimbo che mangia un gelato, stra-sorpreso. Poi il mercato di gennaio non è stato nulla di grandioso e ora, ancora, non è successo niente”.

“Direzione un po' diversa dalle aspettative, ma difendo Paratici”

Dimensione internazionale? “Non mi pare che si stia andando su quella linea. A me sembra che la Fiorentina stia andando verso una direzione diversa da quella che io pensavo. Difendo questo progetto fino alla morte, inizio comunque a prendere atto di tutto. Ho fiducia totale in Paratici, mi rendo conto anche di esagerare. Ci sono persone che non hanno tutta questa considerazione nei suoi confronti. Oltre alle competenze e alle volontà, ha un'altra grande forza: i contatti internazionali”.

“Ha credibilità internazionale e contatti. Grosso? Garanzia”

“Paratici ha una sua società di scouting, con una base di ragazzi che ci lavorano. Confido nella visione internazionale, è un uomo di credibilità assoluta. Ha un contatto continuo con un determinato tipo di agenti. Grosso? Nella linearità ci può stare, nella mente del direttore secondo me c'era un allenatore di quel tipo. Potrebbe essere la garanzia. Firenze non può permettersi di rovesciare il banco e di ricostruire con centinaia di milioni, deve ripartire”.

“Vanoli ne esce da vincente, bella immagine con la Fiorentina”

Su Vanoli: “Ne esce da vincente. In fin dei conti è venuto alla Fiorentina, nonostante la situazione: è stato molto bravo, aveva pur sempre una base da risvegliare ma che poteva certamente compiere la missione. E l'ha compiuta. Se Vanoli fosse rimasto a casa, invece di accettare la Fiorentina, probabilmente potrebbe aspirare a una panchina di Serie B medio-alta. Invece ne esce da vincente”.