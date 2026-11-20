Nella sua intervista a Record, in Portogallo, Pedro Gonçalves ha parlato anche del suo futuro e di quella che poteva essere la sua carriera in Italia con una maglia diversa da quella della Fiorentina.

Sul possibile riscatto

“Da parte della Fiorentina non mi è arrivata alcuna comunicazione. Per adesso preferisco non concentrarmi su questo argomento. Voglio rimanere tranquillo e pensare al presente. Siamo soltanto a novembre e il mio obiettivo è giocare, allenarmi bene ogni giorno, dare tutto e il mio contributo per vincere il più possibile, trovando sempre più spazio. Firenze e la Fiorentina mi piacciono molto, per questo voglio continuare a dare il meglio. Più avanti vedremo come andranno le cose”.

Il possibile arrivo al Milan

"Con Amorim ho avuto un rapporto molto positivo e mi sono trovato davvero bene con lui allo Sporting. Durante l'estate si era presentata la possibilità di trasferirmi al Milan, anche se non so esattamente cosa sia successo poi. Quella prospettiva mi aveva portato ad aspettare prima di valutare altre soluzioni, ma alla fine il trasferimento non è andato in porto. Ora, però, sono un giocatore della Fiorentina e, come ho già detto, sono molto contento di essere qui".