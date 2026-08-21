Benitez: "Stupito dalla Fiorentina, si è ribaltata senza indugi. E se passi dal Real Madrid..."

Rafa Benitez è un allenatore che ha fatto tanto, tantissimo nella sua carriera, arrivando a guidare squadre di primissimo livello, vincendo anche tantissimo.

Una sola stagione in Grecia

L'ultima esperienza lavorativa in Grecia, al Panathinaikos, si è però interrotta dopo una sola stagione. Dal suo osservatorio ora ha la possibilità di vedere quello che succede in Europa e in Italia e il suo giudizio sulla Fiorentina che sta nascendo è più che positivo.

“La Fiorentina mi ha stupito”

“Chi mi ha stupito di più quest'estate? La Fiorentina, capace di ribaltarsi senza indugi è quello che ha detto Benitez a La Gazzetta dello Sport - di andare alla ricerca di calciatori pure di prospettiva come Mastantuono: se sei passato dal Real Madrid vuol dire che hai inevitabilmente qualcosa di particolare. E poi c'è Oulai, mi incuriosisce vederlo in Italia. Questa squadra darà fastidio”.