La Nazione: Li manda D10S
Sul QS de La Nazione si parla della sfida di domenica tra Nico Paz e Mastantuono al Franchi, oltre che della situazione in generale in casa Fiorentina.
Prima pagina
In prima pagina si legge sulla sfida tutta argentina del Franchi di domenica: “Franco vs Nico. Li manda il D10S”.
Pagina 2
A pagina 2 si legge: “Masta contro Paz, una sfida Real. E' il duello che accende la fantasia. Due mancini in lotta anche per la 10”.
Pagina 3
A pagina 3 si legge: “Il sorpasso di Pellegrino. Non solo per gol e… fisico. Beto costretto ad inseguire”. E sotto: “Cresce l'attesa da tutto esaurito”. E a lato: “Njie pronto a riprendersi la corsia. Brescianini alternativa in mediana”.
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