La Nazione: la Francia svanisce, riappare l'Argentina

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Assalto viola. Senza paura”. A pagina 2 in taglio alto: “A Marassi per un esame di... testa Incognita sosta, ostacolo De Rossi. Ma la fantasia dell’Argentina c’è”. A pagina 3: “Vanoli pretende una squadra vera «Occasione per sapere chi siamo Ranieri? Un leader senza fascia»”. A pagina 4: “Gonçalves più di un’idea. Pellegrino resta al centro” e di spalla: “La fastasia al potere E la magia della ’10’”. In taglio basso: “Atta, altro stop: nuovo allarme”.