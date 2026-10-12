La Nazione: L'enigma del talento, ma alla squadra serve una scossa

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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In apertura c'è: “Gol subiti e troppi errori Difesa, serve una scossa Viery o 'Pongra' al centro”. Sottotitolo: “La coppia Dragusin-Ranieri la piú utilizzata. Caccia alle altre combinazioni Jimenez è il dilemma più complicato. Sta bene, spinge ma copre poco”. Di spalla: “Dal Venezia al Genoa: sempre sotto E' la maledizione dell'... approccio”.

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Qui troviamo: "Mastantuono, l'enigma del talento

Franco tra purezza e concretezza". Sottotitolo: “Il talento argentino ha le qualità del fuoriclasse, ma serve trovare continuità e capacità di essere determinante”. Di spalla infine sulla Primavera: “Andreazzoli cambia e punta sul 3-4-3 Buon pari col Parma”.