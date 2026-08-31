Lo scenario imprevisto e imprevedibile del terzino brasiliano. Ma resta aperta la pista inglese

Uno scenario imprevisto e imprevedibile. E' quello che riguarda Dodò, primo tra i cedibili dell’estate della Fiorentina e adesso molto meno convinto di andarsene.

Il brasiliano ha rifiutato l’offerta dell’Olympiakos e ora filtra la sua volontà di restare a dispetto di un contratto, il suo con i viola, in scadenza la prossima estate.

Inghilterra

Resta aperta la sponda inglese del Nottingham Forest per lui (tra l'altro stessa proprietà dell'Olympiakos), ma una sua permanenza a Firenze, nonostante tutto, non è più un'ipotesi peregrina come poteva sembrare fino a qualche ora fa.

Permanenza nonostante tutto

Ci sarà da fare le corse e ci sarà anche da convincere il brasiliano che restare non è l'opzione migliore per lui, anche perché sulla sua fascia di competenza (dove si sono riscontrate difficoltà, per carità) lui parte in terza fila e rischia di non vedere minimamente campo.