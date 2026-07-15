Kean ancora "a metà". Mezz'ora in gruppo, poi lavoro a parte per il bomber viola

Prosegue l'allenamento della Fiorentina, giunta oggi al terzo giorno di ritiro al Viola Park. Alex Jimenez è l'unico assente -in via precauzionale-, per il resto sono tutti a disposizione di mister Grosso.

Kean disponibile “a metà”

Moise Kean, tuttavia, è ancora disponibile parzialmente. La prima mezz'ora di sessione è filata via liscia assieme al resto dei compagni, poi l'attaccante si è staccato dal gruppo.

In gruppo, ma non del tutto

Il centravanti della Fiorentina sta dunque proseguendo la sua parte di lavoro personalizzata, con esercizi individuali e lavoro in palestra. Non è ancora al 100%, ma si intravedono già segnali positivi.